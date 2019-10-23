Посольство РФ сделало запрос в госдеп из-за задержания Билалова

СМИ сообщили о задержании в США экс-вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР), бывшего председателя совета директоров "Курортов Северного Кавказа" Ахмеда Билалова. Он был взят под стражу из своего дома в Майами (штат Флорида) иммиграционной службой Соединенных Штатов, пишет газета Miami Herald. Причины задержания в настоящее время неизвестны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства, посольство России в США направило соответствующий запрос в госдепартамент. Извещений о произошедшем от местных властей дипломаты пока не получали.

Билалов является главным фигурантом громкой истории с хищением государственных денег, выделенных на строительство олимпийских объектов в Сочи. Напомним, президент РФ Владимир Путин седьмого февраля 2013 года освободил от всех занимаемых должностей Ахмеда Билалова в связи с неудовлетворительной работой при строительстве олимпийских объектов в Сочи. В частности, он был уволен с поста главы "Курорты Северного Кавказа" и вице-президента ОКР. Cтроительство горнолыжного комплекса "Русские горки" не только было задержано на 1,5 года, но еще и в разы выросло в цене. Позднее в отношении Билалова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В России он объявлен в розыск и заочно арестован.