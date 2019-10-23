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23.10.2019 11:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На месте прорыва дамбы под Красноярском найдены три машины

Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)

В ходе поисковой операции в зоне затопления после прорыва дамбы золотодобывающей артели на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края обнаружены три автомобиля.

Фото: РИА Новости
Названа стоимость золота, найденного на месте ЧП под Красноярском

Как сообщает региональное учреждение "Спасатель", транспортные средства водолазы нашли накануне. Всего было выполнено четыре погружения.

Кроме автомобилей, из под воды были извлечены сейф с золотом и промывочный станок, говорится в сводке спасательной организации.

Сейчас на месте аварии работает 21 сотрудник "Спасателя", задействованы восемь единиц техники, в том числе четыре плавсредства и два комплекта водолазного оборудования.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба в результате подъема воды разрушилась дамба. Волна потока из глины, воды и камней обрушилась на рабочий поселок спасателей компании "Сисим". В результате погибли 17 сотрудников предприятия, трое до сих пор числятся пропавшими без вести.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае
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