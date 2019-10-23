На месте прорыва дамбы под Красноярском найдены три машины

В ходе поисковой операции в зоне затопления после прорыва дамбы золотодобывающей артели на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края обнаружены три автомобиля.

Как сообщает региональное учреждение "Спасатель", транспортные средства водолазы нашли накануне. Всего было выполнено четыре погружения.

Кроме автомобилей, из под воды были извлечены сейф с золотом и промывочный станок, говорится в сводке спасательной организации.

Сейчас на месте аварии работает 21 сотрудник "Спасателя", задействованы восемь единиц техники, в том числе четыре плавсредства и два комплекта водолазного оборудования.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба в результате подъема воды разрушилась дамба. Волна потока из глины, воды и камней обрушилась на рабочий поселок спасателей компании "Сисим". В результате погибли 17 сотрудников предприятия, трое до сих пор числятся пропавшими без вести.