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23.10.2019 10:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике

Текст: Дмитрий Мальков (Красноярский край)
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Смерть трех сотрудников рудника "Таймырский", принадлежащего ЗФ "ГМК "Норильский никель", стала основанием для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушения правил  безопасности при ведении горных работ", сообщает СК РФ по Красноярскому краю.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Напомним, ЧП произошло 22 октября во время вечерней смены. По предварительной версии, двое сотрудников направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1345 метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. Но и он перестал отвечать на вызовы.

- Когда на связь перестали выходить все трое, на их поиски отправилась группа, которая обнаружила тела работников предприятия без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом, - рассказал представитель СК по региону.

Сейчас, согласно информации следствия, проводятся допросы свидетелей и очевидцев, в том числе работников рудника, а также потерпевших и бойцов военизированного горно-спасательного отряда. Уже проведен осмотр места происшествия.

Ранее "Норильский никель" уведомил, что сотрудники компании ЗАО "Промбезопасность", привлекавшиеся для независимой проверки рудника, превышения нормы ядовитых и взрывоопасных веществ зафиксировано не было.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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