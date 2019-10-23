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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сергей Семак назвал заслуженной победу "Лейпцига" над "Зенитом" в ЛЧ

Текст: Илья Зубко (Лейпциг)
Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак подвел итоги гостевого матча Лиги чемпионов против РБ "Лейпциг", который его команда проиграла 1:2.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сергей Семак: В первом тайме действовали более-менее дисциплинировано. Явных голевых моментов, за исключением нескольких эпизодов, у "Лейпцига", наверное, не было. Во втором тайме пропустили, к сожалению, в самом начале один мяч, затем второй. После этого игра пошла более сумбурная, с нашей стороны было много брака, неоправданно длинных передач. Мы не могли использовать пространство за линией обороны "Лейпцига". Могли какие-то моменты более удачно реализовать, но у соперника был еще более острый момент в контратаке. Заслуженная победа "Лейпцига", будем готовиться к следующему матчу.

Почему решили не менять состав после матча с "Ростовом"?

Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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Сергей Семак: На мой взгляд, те игроки, которые вышли, готовы лучше. Это самые сильные игроки, которые есть на данный момент. Играют сильнейшие.

Почему решили поменять Шатова на Осорио после второго гола? Как планировали перестроить игру?

Сергей Семак: Осорио быстрый игрок, а нам хотелось более активных действий наших крайних защитников. Для этого нужно было подстраховать нашу зону обороны. Тем более периодически за счет быстрых включений игроков "Лейпцига" у нас были сложности. Поэтому перестроились, чтобы посмотреть, как получится, и при этом оставив на поле двух форвардов.

Вас не удивило, что "Лейпциг" против двух нападающих "Зенита" вышел играть в четыре защитника?

Сергей Семак: Нет, не удивило. "Лейпциг" играет много и в три защитника, и в четыре. Для него нет никаких проблем в этом.

Сейчас будут много критиковать Дугласа за второй пропущенный мяч. А как прокомментируете действия Дриусси в эпизоде с первым голом? Показалось, что он недоработал.

Сергей Семак: Возможно. Мы посмотрим сейчас и будем разбирать ошибки. В любом случае при пропущенных мячах, как правило, это целая цепь ошибок, а не одна.

Чем удивил вас соперник? Как показал матч, играть с ним можно.

Фото: РИА Новости
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Сергей Семак: Можно было, конечно. Команда быстрая, хорошая, очень компактная в центре поля, выигрывает большое количество подборов, хорошо двигается, прессингует. Мы это знали прекрасно. Но, конечно, с нашей стороны могли играть лучше.

Почему сразу не перестроились на игру в три центральных, когда соперник поменял расстановку?

Сергей Семак: По первому тайму у нас не было серьезных проблем в обороне. А атаке же надеялись, что пространство и возможности для атакующих действий будут у нашего нападающего, прежде всего у Азмуна. Но, к сожалению, в самом дебюте второго тайма пропустили, и дальше не было смысла что-то резко менять.

Разгром "Ростова" мог расслабить команду?

Сергей Семак: Это разные уровни. Здесь совсем другие команды, другой уровень игроков, другие скорости. Конечно, тут гораздо сложнее играть. Мы это прекрасно понимаем и особых иллюзий на сей счет не строим.

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