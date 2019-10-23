В него были влюблены все девчонки Советского Союза, а мальчишки просто отчаянно подражали ему. Гойко Митич с середины 80-х годов живет в Германии, снимался в немецких сериалах, играл в театре. Прекрасно говорит на немецком и русском языках. В сентябре этого года прилетал в город Благовещенск в качестве почетного гостя фестиваля "Амурская осень". Главный Чингачгук любимого кино в свои 79 лет имеет фигуру и походку мальчишки. Он улыбчив и дружелюбен, говорит тихо, а мыслит глубоко.

Про маму и Балканы

Я родился в деревне. Мое детство прошло в труде, рядом с домашними животными. Я не был испорчен тленом цивилизации, меня в большей степени воспитывали бабушка, мама и природа. Я с шести лет свободно скакал на лошади без седла. В гриву руками вцеплюсь - только ветер в ушах свистит. За жизненную мудрость я благодарен своей бабушке - она меня воспитала так, что я до сих пор не курю, даже не попробовал. Знаете, как мне было трудно на съемках, когда я играл индейцев и мне надо было курить трубку мира? Ну, какой индеец без трубки мира? По двадцать дублей снимали...

На следующий год мне исполнится восемьдесят лет, но веришь, как по сей день не хватает матери! Она умерла в 1999 году во время натовской бомбежки Белграда.

Мама заболела от стресса и ужаса, который творился вокруг ее жизни. Перестала есть, разговаривать и умерла...

Мне до сих пор очень больно оттого, что я не смог с ней проститься. Война шла на моей Родине тогда, мосты были разрушены, бензина не было. Я смог приехать только через полгода, стоял на коленях и просил у нее прощения за все-все...С той поры не было такого года, чтобы я не приезжал к ней на могилку. Душа просит приезжать и до сих пор плачет...

Для меня Балканская война - личная трагедия. НАТО, нарушив все мировое право, жестоко бомбила мою Родину. Если бы кто-то мне сказал, что на той земле, где я родился и вырос, будет война, я бы того человека посчитал сумасшедшим. Но так случилось.

Запомнилось мне одно письмо от мальчика, он писал, что когда вырастет, то у него будет профессия Гойко Митич...

Вообще я себя считаю человеком мира и не понимаю, зачем люди придумали границы. В природе ни один зверь не знает границ, они ходят и бегают там, где хотят. Только человек придумал все эти кордоны и условности. Я несколько раз был в резервациях у индейцев, они очень мудрые. Они искренне Землю считают своей матерью, очень бережно к ней относятся.

Про зависть и хороших людей

Мир держится только потому, что хороших людей все-таки больше. Хотя зависть человеческую чувствую всю жизнь. С первого съемочного дня в кино.

Но справедливости ради скажу, что простой дружеской поддержки ощущал больше, чем зависти. Мне часто говорили: ты лучше меня прыгаешь, крепче сидишь в седле, быстрее бегаешь...

Я, наверное, был неплохим спортсменом, но хорошим артистом себя не считал никогда. Понимать это - тоже талант.

Актерская профессия очень не легкая и скоротечная. Все стремятся и хотят успеть...

Понимаете, кино в моей жизни получилось легко и случайно. Многие актеры годами учатся, ждут и мучаются. У меня этого не было. Я был студентом Белградского института физкультуры. Тогда в Югославии снималось много кино. К нам в институт пришли ассистенты режиссера в поисках типажа. И выбрали меня...На всю жизнь запомнил свой первый съемочный день, я был похож на главного героя фильма, мне нужно было его дублировать.

Меня посадили на лошадь, в руки дали большой щит и велели скакать по стадиону во весь дух. За мной мчался табун лошадей. Их было голов двести, не меньше.

Я только потом понял, почему главный герой захотел дублера. Если ты падаешь с лошади, то мчащийся следом табун тебя в один миг растопчет. Коней же не остановишь за одну секунду. Но я не упал. Не зря я с шести лет без седла скакал на коне.

Вот так я познакомился с миром кино и стал играть вначале маленькие роли. Потом мне стали доверять работы большие и интересные. Стал сниматься в картине по роману немецкого писателя Карла Мая про индейцев. И я всегда был страшно недоволен собой на экране. Смотрел и видел, что тут недотянул и здесь недоделал. А публика принимала щедро и тепло.

Про жизнь и славу

Не кокетничаю, но та слава, которая на меня свалилась, была для меня тяжелым грузом. Я не был готов к тому вниманию, к бесконечным людям, которые хотели со мной общаться. Верите, письма приходили мешками. Из Советского Союза присылали очень много писем. Я не успевал читать всю почту. Если бы я прочитал все письма, которые мне присылали, то ни на что другое у меня бы уже не осталось времени. Запомнилось одно письмо от мальчика, он писал, что когда вырастет, то у него будет профессия Гойко Митич.

...Возраст принимаю спокойно, всю жизнь занимаюсь спортом. Это моя религия. Без спорта жить не могу. Когда можно не ехать на лифте, я не еду. А поднимаюсь по лестнице или опускаюсь.

Рядом с моим домом течет речка, каждое утро до самых холодов я начинаю с плавания. Минут тридцать плаваю, только потом иду завтракать. Это моя привычная жизнь.

И от каждого прожитого дня получать счастье. Я получаю счастье только от дня, в котором сделал что-нибудь полезное. Если полезного не сделал, то считаю, что день прошел зря. К счастью, таких бесполезных дней у меня мало. Привык жить с пользой. Вот сегодня встретились с вами и поговорили. А могли и не встретится. Разве это не польза?

Вы говорите, что я мудрый. Если во мне и есть какая-то мудрость, то это благодаря бабушке и индейцам, с которыми я любил общаться. Они говорили, что жизнь - это как выдох бизона зимним утром...Что жизнь - это как тень, которая идет по траве и теряется в закате солнца. Согласитесь, как же верно сказано.

Досье "СОЮЗа"

Гойко Митич родился в 1940 году в Югославии. Сербский киноактер и каскадер. Снялся в двух десятках картин. Фильмы про индейцев - "Чингачгук - Большой Змей", "Вождь Белое Перо" - были культовыми картинами для большинства советской детворы.