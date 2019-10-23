В Hyundai назвали число первых подписчиков на свои автомобили

Глава "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев рапортовал об итогах первой недели со дня запуска корпоративной программы аренды автомобилей Hyundai по подписке на территории Москвы. Цифры таковы: через мобильное приложение поступило 10,5 тысячи заявок, одобрено из них около 2 тысяч, 30 человек уже воспользовались сервисом.

Статистика за столь короткий период мало о чем говорит, главное - начало положено, и интересно проследить за спросом хотя бы за полгода. Пока в программу аренды вовлечены 12 дилерских центров в Москве, до конца года сервис будет запущен в Санкт-Петербурге. В следующем году - во всех городах России с населением свыше миллиона.

Не вдаваясь в нюансы, программа аренды по спектру услуг разделена на три пакета. Два из них - традиционная аренда - почасовая City и посуточная Country (максимальный срок 1 месяц). Третий - Freedom - фактически лизинг без выкупа, со сроком действия до года, со всем сопутствующим сервисом: страховым пакетом (ОСАГО, каско), накладными расходами (налог, техобслуживание), без ограничений по перемещению (по всей России) и дополнительными бонусами (техпомощь, детские кресла и прочие полезные и приятные опции на автомобиль).

К сожалению, приведенная статистика не уточнена по пакетам услуг, а именно лизинговый Freedom, представляет наибольший интерес, так как в случае успеха обещает в корне изменить структуру рынка новых автомобилей. Надеемся, в дальнейшем статистика будет детализирована.

Программа аренды Hyundai Mobility Lab стартовала 14 октября в рамках партнерства структур Hyundai с инновационным центром "Сколково", отвечающим за информационную часть проекта. Желающие арендовать автомобиль должны установить на мобильное устройство приложение Hyundai Mobility и пройти регистрацию. В распоряжении одобренных арендаторов, оплативших пакет, пять моделей (Creta, Tucson, Santa Fe на 5 и 7 мест и 8-местный вэн H1), на специально отведенных парковках у 12 официальных дилеров Huynday в Москве. Связь и координация осуществляется через приложение. Цена аренды - от 650 рублей за 1 час для Creta, до 88 тысяч за месяц для H1.