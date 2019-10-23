В России появился уникальный автодом Урал Next за 16,5 млн рублей

В Сети набирают популярность фотографии новой модификации капотного грузовика "Урал Next". Модель получила полноценный жилой модуль за кабиной. Автодом построен на базе "Урала Next", отличается высоким уровнем качества, оснащения и ценником в 16 500 000 рублей.

В список оборудования входит следующее: два кондиционера (один штатный кабинный и второй для жилого помещения), дизельный генератор, инвертор с зарядным устройством, двойной (теплый) пол, также доступны два сервисных аккумулятора по 190 А/ч, батареи отопления по периметру и четыре автономных отопителя.

Помимо этого, имеется шесть спальных мест, два телевизора, активная спутниковая антенна, радиоприемник с разводкой по всему помещению, холодильник, микроволновая печь, газовая плита, мойка, биотуалет и душевая кабина. Общий запас воды составляет 1 тонну.

Фото: @wroom / vk.com

Отмечается, что фургон (толщина стенки 50 мм) и кабина связаны в единый модуль с проходом на отдельной раме и установлены на шасси автомобиля на резиновых пневморессорах с применением реактивных штанг и газогидравлических аммортизаторов. В задней части закреплён гидравлический подъемник с площадкой под запасное колесо, мотоцикл, квадроцикл или снегохода. Вдобавок, грузовик оснащён прицепным устройством для легкового прицепа с изменяемой высотой.

Под капотом автодома "Урал Next" располагается рядный шестицилиндровый турбодизель ЯМЗ-536 объёмом 6,7 литра и мощностью 238 л.с. Двигатель отличается бесшумной работой и низким расходом топлива в 30 литров на 100 км пробега. Мотор агрегатируется 5-ступенчатой механической коробкой передач также ярославского производства. Грузовик обладает мостами с блокировками, скоростными редукторами на 46 зубьев, подкачкой колес и тремя топливными баками на 800 литров.

Стоит отметить, что стоимость так называемой "головы" "Урал Next" с колёсной формулой 6х6 составляет около 4 млн рублей, бортовой "Урал Next 4х4" предлагается по цене в 3,1 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что "УралАЗ" рассекретил новый "бескапотник" с кабиной от Iveco.