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23.10.2019 11:49
Рубрика: Происшествия

В США задержан Ахмед Билалов

Текст: Владимир Баршев
В США задержан бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов, в отношении которого в России расследуется уголовное дело.
Фото: Станислав Красильников/ ТАСС Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ ТАСС

О задержании Билалова сообщила газета The Miami Herald со ссылкой на источники. По данным издания, предприниматель задержан в штате Флорида недалеко от Майами службой иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США. С чем связано задержание - пока неизвестно. Но известно, что еще в мае США направляли запрос в Москву в связи с проживанием Билалова в США. Им были предоставлены соответствующие розыскные документы. Ведь он числится в международном розыске.

Вместе с тем, США пока не уведомили правоохранительные органы России о задержании Билалова. Как сообщил источник "Интерфакса", в ближайшее время по линии Интерпола Россия направит соответствующий запрос в США. При этом экстрадировать Билалова из США в РФ нельзя, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет соответствующего соглашения. Его можно только депортировать. Но будет ли рассматриваться этот вопрос - пока неизвестно.

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
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Напомним, компания "Курорты Северного Кавказа" отвечала за постройку комплекса для прыжков с трамплина "Русские горки" для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Два трамплина были построены еще в феврале 2012 года, однако строительство инфраструктуры вокруг них затянулось и велось с существенным перерасходом средств. Посетивший в начале 2013 года стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике саму компанию и ее главу Ахмеда Билалова. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в Олимпийском комитете России. Позднее в отношении него и его брата брата Магомеда - бывшего руководителя ОАО "Красная поляна" - было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Но братья накануне скрылись за границей.

Еще в 2016 году РФ направляла запросы в Швейцарию и США, где могли находиться братья. Но ответа на них получено не было.

Братьям заочно было предъявлено обвинение по части 1 статьи 201 УК РФ - злоупотребление полномочиями в коммерческой организации. Однако суды решений об их заочном аресте не принимали. По уголовному делу был арестован, а затем отпущен бывший гендиректора ОАО "Красная Поляна" Станислав Хацкевич, его уголовное дело так и не было передано в суд.

В МВД России сообщили, что братья по-прежнему числятся в международном розыске, расследование уголовного дела в их отношении продолжается.

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