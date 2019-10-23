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Рубрика: В мире

Военные США, Британии и Франции вылетели из Сирии в Ирак

Не менее 40 военнослужащих из США, Великобритании и Франции покинули Сирию. Солдаты и офицеры, воевавшие в составе западной коалиции, вылетели военно-транспортным самолетом с авиабазы в Рухейбе (провинция Хасеке) и направились в Ирак.

Фото: REUTERS/Eva Plevier
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Такую информацию распространило Сирийское арабское информационное агентство САНА. По его данным, чуть ранее на вертолете в Ирак были переброшены около 30 американских и французских военных. Десятки единиц бронетехники США покинули во вторник окрестности сирийского города Камышлы и направились в сторону иракской границы, пишет ТАСС.

Напомним, в октябре глава Пентагона Марк Эспер объявил, что США начинают вывод около тысячи американских военнослужащих с севера Сирии. Позже силы возглавляемой США коалиции полностью ликвидировали свою военную базу в Сирии. Американцы и их союзники оставили также города Ракку и Табку на Евфрате, куда следом вошли сирийские войска.

В понедельник газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность размещения в Сирии спецназа вдоль границы с Ираком.

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