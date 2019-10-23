Зеленская надела неуместное платье на интронизацию императора Японии

Пользователи Сети раскритиковали платье супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены, которое она надела для церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Первую леди Украины обвинили в неуважении к монарху и высмеяли за незнание восточных традиций.

В комментариях к опубликованным в официальном Instagram Елены Зеленской снимкам сказано, что лимонный цвет использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха. Однако украинская первая леди выбрала наряд именно такого цвета. Интернет пользователи предположили, что "дизайнер и стилист первой леди явно диверсант" и "Украине теперь от Японии ничего не светит".

Это не первый казус с нарядами супруги Зеленского. Так, на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке она явилась в брючном костюме с жилеткой на голое тело. Пользователи Сети сочли подобный имидж слишком "раскованным и вульгарным".