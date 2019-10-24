Байден существенно опередил других демократов-кандидатов в президенты

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден - главный соперник республиканца Дональда Трампа - значительно увеличил отрыв от других кандидатов в президенты от Демократической партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного независимой исследовательской компанией SSRS с 17 по 20 октября для телеканала CNN.

По его данным, 34% респондентов готовы поддержать Байдена в качестве кандидата от демократов на президентских выборах, которые пройдут осенью 2020 года. Далее следуют сенатор Элизабет Уоррен с 19% голосов и сенатор Берни Сандерс с 16%, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что на фоне скандала в США рейтинг Байдена снизился почти до минимальной отметки с начала его вступления в предвыборную гонку. Согласно подсчетам Real Clear Politics, в начале октября Байден, который хоть и оставался лидером среди демократов, пользовался поддержкой 26,2% респондентов.

Напомним, что Демократическая партия США заявила о начале расследования для процедуры импичмента президента Дональда Трампа после того, как была опубликована стенограмма его июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политические противники Трампа, проанализировав содержание разговора, сочли его подтверждением своей теории о том, что глава Белого дома с помощью Киева пытается дискредитировать потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена.