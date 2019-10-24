Чилийская полиция применила слезоточивый газ в Сантьяго

Полиция начала разгон демонстрантов в центре чилийского Сантьяго. Там собрались тысячи протестующих.

Как информирует телеканал 24 Horas, стражам порядка пришлось использовать слезоточивый газ. В столичном регионе вновь объявлен комендантский час.

Протесты начались в Чили после подорожания проезда в метро. Мирные акции переросли в беспорядки. Радикально настроенные граждане начали возводить баррикады. От рук вандалов пострадали станции метро, торговые центры, автобусы. Число погибших в результате протестов выросло до 18. Ранее сообщалось об 11 погибших.