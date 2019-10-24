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24.10.2019 22:07
Рубрика: Спорт

ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Лиге Европы

Текст: Максим Домчев
В мате третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА ЦСКА на своем поле неожиданно уступил венгерскому "Ференцварошу" - 0:1. Теперь у российского клуба минимальные шансы на выход из группы.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

ЦСКА после двух поражений на старте турнира в матче против скромного венгерского клуба, который возглавляет хорошо известный по выступлению за сборную Украины Сергей Ребров, нужна была только победа. Любой другой результат оставлял команде Виктора Гончаренко призрачные шансы на продолжение борьбы в турнире, а России - на сохранение надежды все же обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В числе тех, кто в этот вечер оказался на стадионе ЦСКА, был и знаменитый ирландский боец ММА Конор Макгрегор, уже успевший заявить на пресс-конференции в Москве, что намерен болеть за сборную России на чемпионате Европы-2020.

Однако игра ЦСКА - "Ференцварош" вряд ли доставила ему радость. Армейцы выдали очередной неудачный матч и в концовке встречи пропустили гол на 86-й минуте. Его автором стал Роланд Варга.

После трех туров у ЦСКА ноль очков и разница мячей 1:8. Теоретические шансы на выход из группы еще есть, но для этого армейцам необходимо побеждать в трех оставшихся матчах. У лидера "Эспаньола" - семь очков, а у "Лудогорца" - шесть.

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