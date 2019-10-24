Лукашенко прибыл с официальным визитом в Нур-Султан

Белорусский борт номер один приземлился во второй половине дня в аэропорту Нур-Султана, сообщает 24 октября пресс-служба Александра Лукашенко, подчеркивая, что у трапа самолета главу государства, который прибыл с двухдневным официальным визитом, встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Основные переговоры, по информации местных источников, состоятся в пятницу. Главы государств Содружества обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие. Президенты также рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий. По итогам переговоров, как уже сообщал "СОЮЗ", ожидается подписание пакета двусторонних соглашений.

Между тем экономические эксперты начали комментировать эффективность проходящего в столице Казахстана двустороннего бизнес-форума, на котором в четверг заключены контракты на $75 млн. Экономики братских стран, по словам председателя торгово-промышленной палаты РБ Владимира Улаховича, удачно дополняют друг друга.

Казахстан имеет свои государственные программы по развитию промышленности. Беларусь тоже сохранила свой огромный индустриальный потенциал. Но речь не может идти исключительно о торговле, подчеркнул руководитель БелТПП. "Мы должны создавать совместные производства, развивать локализацию, готовить кадры. И самое главное - с Казахстаном мы можем работать и на рынки других стран", - полагает он.

Кроме того, стало известно, что на бизнес-форуме были подписаны соглашения в фармацевтической и продовольственной отраслях, и число подписанных документов может увеличиться: в Нур-Султане в эти дни пройдет контактно-кооперационная биржа.