Межмидовские консультации по взаимодействию стран СНГ стартовали в Минске

Актуальные вопросы взаимодействия стран Содружества с ЕС и другими европейскими организациями включены в повестку межмидовских консультаций, которые проходят 24 октября в белорусской столице.

Участники консультаций, сообщается на сайте Исполнительного комитета СНГ, намерены проанализировать вопросы евразийской безопасности, реализацию программы "Восточного партнерства", отношения государств Центральной Азии с Европейским союзом и отношения Россия - ЕС. Затронута будет и тема координации позиций государств СНГ по взаимодействию с НАТО.

Кроме того, представители внешнеполитических ведомств рассмотрят приоритеты стран Содружества в ОБСЕ, скоординируют позиции к СМИД ОБСЕ в Братиславе 5-6 декабря, дадут оценку эффективности "проектной и полевой деятельности ОБСЕ в государствах СНГ".