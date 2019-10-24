Рапота: Россия становится экономическим центром

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота не видит позитивных изменений в отношении Еврокомиссии к ЕАЭС. Об этом он рассказал в беседе с "РГ" в кулуарах XII Евразийского экономического форума. "Я пока не вижу принципиальных изменений в подходах Еврокомиссии ко всем интеграционным объединениям, которые происходят на Евразийском континенте", - сказал он.

Госсекретарь отметил, что плотно взаимодействует с Евразийской экономической комиссией. "У меня более узкие задачи - российско-белорусские отношения, - уточнил Григорий Рапота. - Но у меня такое ощущение, что пока переломов в сознании в европейском сообществе нет. В силу каких причин - это вопрос для обсуждения политологов. Могут быть разные точки зрения. Но одна из точек зрения - это недопущение еще одного центра силы - экономического, энергетического - где-то, помимо Европы и США. Другая точка зрения может быть продиктована отношением к России как к системообразующей нации. Все видят, что влияние России усиливается в мире".

Во множестве интеграционных объединений, таких как БРИКС, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН роль России становится если не основной, то, по крайней мере, все более заметной, добавил Григорий Рапота. "Реальность такова, что такой центр притяжения, центр силы, не побоюсь этого слова, экономической, прежде всего, он уже существует. И это подтверждает ту мысль, которая была выдвинута Евгением Примаковым еще в конце 90-х, когда он говорил о многополярном мире. Это неизбежность, к которой мы идем, - уверен госсекретарь. - Его тогда никто не хотел слышать вовне России. Сейчас мы эту реальность видим. Россия стала одним из центров притяжения и государств, с которыми надо считаться".

Ранее о том, что улучшение отношений России и Европы возможно только после смены Еврокомиссии, "РГ" говорила президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико. "Совершенно точно можно сказать, что пока не будет новой Еврокомиссии (ЕК), никакого движения в сторону дальнейшей интеграции России и Европы быть не можем. Будем надеяться на новый состав ЕК, новый состав Европарламента. Но у меня есть опасения, что крупной коррекции в позитивном направлении ждать не следует", - заявил он "РГ" на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее стало известно, что Европарламент отложил финальное голосование по утверждению нового состава Еврокомиссии из-за задержки с кандидатурами еврокомиссаров. Новый состав Еврокомиссии изначально должен был приступить к работе 1 ноября 2019 года, теперь он сможет приступить к работе только с 1 декабря 2019 года.