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24.10.2019 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии завели дело по факту гибели 11 щенков

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Полиция Башкирии обнародовала результаты экспертизы тел 11 щенков, которых нашли мертвыми в подвале здания в микрорайоне Строймаш Стерлитамака, и сообщила о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.

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Как уточнили в пресс-службе МВД по РБ, исследования проводили сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по РБ и Оренбургского государственного аграрного университета. Они пришли к выводу, что пять щенков еще при жизни получили различные повреждения, из-за которых погибли. На теле еще одного щенка зафиксировали колотые раны, видимо, от уколов. Остальные пять малышей погибли по разным причинам (переохлаждения, пневмонии или голода).

Уголовное дело расследует стерлитамакское управление МВД России. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

Напомним, зоозащитники обвинили в гибели животных учеников местной школы, которых в этот день видели играющими с петардами. Однако дети отрицают свою причастность. После появления в социальных сетях угроз в адрес школьников, глава региона призвал население не делать поспешных выводов и дождаться экспертизы.

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