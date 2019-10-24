Яхта "Сибирь" сбилась с графика кругосветки из-за поломки двигателя

Яхта "Сибирь", которая держит курс на Антарктиду под флагом "Российской газеты", столкнулась с техническими трудностями. В понедельник парусник должен причалить к берегам Лиссабона. Однако по пути из Бреста был вынужден сделать остановку из-за проблем с мотором.

- Чтобы починить генератор, пришлось зайти в Порту, - сообщил "РГ" капитан яхты Сергей Щербаков. - Поломки в пути - обычное явление. Ремонтом чего-либо занимаемся постоянно, без этого не бывает. Корпус вот опять подрало волной. Палуба тоже изрядно облезла. Вид у яхты сейчас изрядно потрепанный. Но в условиях непредсказуемой стихии это нормально. В Бразилии снова поднимем парусник из воды, приведем его в божеский вид. По плану в Рио-де-Жанейро мы прибудем в начале декабря.

Вчера вечером "Сибирь" покинула Порту, взяв курс на Лиссабон, до которого еще 300 километров пути. "Штормит, но идти можно", - говорят моряки.

По словам капитана, самым неприветливым для них оказался пролив Ла-Манш, встретивший "Сибирь" сильнейшим встречным ветром. Поэтому маршрут из Амстердама в Брест пришлось несколько раз прерывать, заходя на специализированные стоянки для яхт. Парусник изрядно потрепало. Впрочем, не в первый, и далеко не в последний раз.

Между тем

Яхта "Сибирь" бороздит просторы рек, морей и океанов уже три месяца и 17 дней. Кругосветная экспедиция приурочена к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым. Российским яхтсменам предстоит повторить этот путь. Сибирские моряки предполагают прибыть на антарктическую станцию "Беллинсгаузен" 20 января 2020 года.