Состояние пострадавшего в перестрелке под Ростовом улучшилось

Один из пострадавших в перестрелке в Орловском районе Ростовской области пошел на поправку. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в районной больнице.

По информации агентства, одному из двух раненых, попавших в реанимацию, стало лучше и его готовы перевести в палату.

Напомним, страшная трагедия разыгралась в хуторе Чернозубов Орловского района, 22 октября на одной из животноводческих точек. Несколько местных жителей, находящихся до этого в конфликте, не смогли совладать с эмоциями и попытались решить спор с помощью огнестрельного оружия. В итоге пять человек скончались на месте происшествия, а двух пострадавших отвезли в больницу.

По факту произошедшего первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома РФ, спустя сутки по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего местного жителя.

Принимаются меры к розыску остальных причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.