На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований. Теперь ее вызвали на допрос по уголовному делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, правда, пока в качестве свидетеля, сообщила женщина на своей странице "ВКонтакте".

- Поскольку мой адвокат сейчас находится в больнице, я вынуждена была направить по почте соответствующее уведомление в РОВД, - написала женщина. - Почему необходим адвокат? Статус свидетеля в ходе допроса может быть легко изменен, на основании моих же показаний и пояснений, на статус подозреваемого.

Как уже сообщала "РГ", ранее по результатам прокурорской проверки по обращению регионального омбудсмена педагога уволили с работы за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности (часть 8 статьи 81 Трудового Кодекса РФ). Поводом для этого стали фотографии в соцсетях, где она позировала перед фотокамерой в обнаженном виде.

В своих пояснениях в прокуратуре женщина сообщила, что фото сделаны в рамках творческого проекта "Эксперимент", в котором она, будучи молодой поэтессой и моделью приняла участие в 2000 году. Результатом стало издание фотоальбомов, в которые вошли работы местных поэтов и фотохудожников.

Однако в прокуратуре нашли в находящихся в открытом доступе фото признаки пропаганды насилия, в том числе и сексуального.

2 октября педагог обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении нарушенных прав.