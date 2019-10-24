Республиканцы призвали информатора по делу Трампа дать показания

Лидеры республиканцев в палате представителей США Майкл Маккол, Джим Джордан и Девин Нуньес призвали информатора по делу об импичменте против главы государства Дональда Трампа выступить публично перед конгрессом. По их словам, это необходимо, так как в расследовании появилась противоречивая информация.

"Мы просим, чтобы вы устроили публичные показания сотрудника и всех лиц, на которые он полагался, формулируя жалобу, перед комитетами", - цитирует республиканцев РИА Новости.

Поводом для начала процедуры импичмента стал недавний скандал, в котором оказался замешан хозяин Белого дома. Его обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского, чтобы тот инициировал разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

В настоящее время опрос свидетелей по "украинскому делу", а также рассылаются многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы. Если большинство в палате представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где пройдет голосование. Чтобы отстранить президента от власти потребуется две трети голосов.