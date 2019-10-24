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Рубрика: В мире

Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

По информации телеканала CNN, группа в составе около 20 республиканцев, во главе которых стоял Мэтт Гэтц, ворвалась на закрытый допрос в конгрессе и потребовала разрешить им присутствовать. В результате Купер покинула комнату, а вот республиканцы отказались уходить, пишет РИА Новости.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента

Конгрессмен Эрик Суолуэлл заявил, что демократы намерены немедленно возобновить допрос в рамках процедуры импичмента Трампа. Законодатели хотят выяснить, что Купер известно о попытках главы Белого дома убедить власти Украины начать расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на военную помощь.

Напомним, в сентябре спикер нижней палаты Нэнси Пелоси объявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента Дональда Трампа. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украины, чтобы тот инициировал разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Сейчас продолжается опрос свидетелей и рассылаются многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы.

Президент США Дональд Трамп назвал линчеванием процесс импичмента, который инициировали в отношении него демократы. Он также отметил, что однажды подобным образом могут поступить и республиканцы в отношении президента-демократа.

WP: Дипломат США предостерегал сына Байдена от работы на Украине
В мире США Начало процедуры импичмента Дональда Трампа
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