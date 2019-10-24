Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

После матчей третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Россия потеряла шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Португалию.

Два российских клуба - "Локомотив" и "Зенит", свои матчи проиграли как будто под копирку. Обе команды открывали счет в первом тайме, а во втором пропускали по два мяча и в итоге уступали со счетом 1:2. В тоже время единственный представитель Португалии в Лиге чемпионов "Бенфика" свой матч у "Лиона" выиграла - 2:1.

Этого оказалось достаточно для того, чтобы в таблице коэффициентов УЕФА Португалия смогла опередить Россию. Португальские клубы смогли набрать 43,849 балла, а российские - 43,549 балла.

Если по итогам еврокубкового сезона оставшиеся 4 из 6 российских клубов не смогут опередить Португалию, то в сезоне 2021/22 наша страна будет представлена в еврокубках не шестью как сейчас, а пятью клубами. Два из них сыграют в Лиге чемпионов (сейчас три) и три - в Лиге Европы.