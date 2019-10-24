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24.10.2019 11:27
Рубрика: Спорт

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Текст: Максим Домчев
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: @Footy_Headlines/twitter.com
Появилось изображение формы сборной России на Евро-2020

В топ-40 рейтинга ФИФА сборная России совершила самый значительный прорыв по сравнению с сентябрем. Команда Станислава Черчесова за указанный период провела два отборочных матча чемпионата Европы 2020 года. В первом из них дома со счетом 4:0 была разгромлена Шотландия, а во втором в гостях со счетом 5:0 россияне крупно победили Кипр. После этого успеха команда Черчесова гарантировала себе поездку на Евро-2020.

Соперник российской команды за первое место в отборочной группе сборная Бельгии продолжает возглавлять рейтинг. Далее, как и месяц назад, расположились Франция, Бразилия и Англия. На пятую строчку поднялась команда Уругвая, которая опередила Португалию.

Любопытно, что Шотландия опустилась на одно место и теперь идет 53-й, Кипр также потерял одно место и занимает 93-ю позицию.

Рейтинг ФИФА от 24.10.2019

1 (1). Бельгия - 1755 очков

2 (2). Франция - 1726

3 (3). Бразилия - 1715

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Едва выйдя на Евро-2020, сборная России нашла для себя новую задачу

4 (4). Англия - 1651

5 (6). Уругвай - 1642

6 (5). Португалия - 1632

7 (8). Хорватия - 1631

8 (7). Испания - 1625

9 (10). Аргентина - 1617…

10 (9). Колумбия - 1615…

37 (42). Россия - 1474.

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