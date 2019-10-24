Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В топ-40 рейтинга ФИФА сборная России совершила самый значительный прорыв по сравнению с сентябрем. Команда Станислава Черчесова за указанный период провела два отборочных матча чемпионата Европы 2020 года. В первом из них дома со счетом 4:0 была разгромлена Шотландия, а во втором в гостях со счетом 5:0 россияне крупно победили Кипр. После этого успеха команда Черчесова гарантировала себе поездку на Евро-2020.
Соперник российской команды за первое место в отборочной группе сборная Бельгии продолжает возглавлять рейтинг. Далее, как и месяц назад, расположились Франция, Бразилия и Англия. На пятую строчку поднялась команда Уругвая, которая опередила Португалию.
Любопытно, что Шотландия опустилась на одно место и теперь идет 53-й, Кипр также потерял одно место и занимает 93-ю позицию.
1 (1). Бельгия - 1755 очков
2 (2). Франция - 1726
3 (3). Бразилия - 1715
4 (4). Англия - 1651
5 (6). Уругвай - 1642
6 (5). Португалия - 1632
7 (8). Хорватия - 1631
8 (7). Испания - 1625
9 (10). Аргентина - 1617…
10 (9). Колумбия - 1615…
37 (42). Россия - 1474.