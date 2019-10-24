Скандальный украинский политолог попал в реанимацию в Москве

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, которого хорошо знают зрители дискуссионных телешоу на российских каналах, попал в реанимацию. Причем это произошло в Москве.

"Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях", - написал в своем Instagram другой политолог Константин Долгов.

Он отметил, что Ковтун "неудачно попарил ноги", после чего у него обнаружился диабет и мужчина попал в реанимацию.

При этом в настоящее время, по словам Долгова, состояние Ковтуна улучшилось.

Ковтун не раз попадал в неприятные ситуации во время телеэфиров. Например, в апреле 2017 года он назвал своего оппонента из Донецка "лысым чмо", а совсем недавно сам попросил ведущего выгнать себя из студии.

Интересно, что за все эти скандалы Ковтуна "наказали" на Украине, чьи интересы он горячо отстаивает. Там его включили в базу данных сайта "Миротворец". Основанием стало "участие в антиукраинских пропагандистских российских мероприятиях и акциях за финансовое вознаграждение".