Выведенные из Сирии войска США перебросят в Кувейт или Катар

Переброшенные из Сирии в Ирак американские военнослужащие покинут его в течение одного месяца. Они будут передислоцированы в Катар или Кувейт.

С таким заявлением в среду выступил министр обороны арабской республики Наджах аш-Шамари, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al-Sumaria.

Между тем, в среду утром в Багдад прибыл с необъявленным визитом глава Пентагона Марк Эспер, который намерен обсудить с аш-Шамари, а также с премьер-министром Аделем Абдель Махди процесс вывода американских войск из Сирии. Вашингтон планирует, что с территории Ирака военные США продолжат борьбу с террористическими группировками в регионе.

Напомним, в октябре министр обороны США объявил, что Вашингтон начинает вывод около тысячи американских военнослужащих с севера Сирии. В среду Сирийское арабское информационное агентство сообщило, что военнослужащие США, Великобритании и Франции, воевавшие в составе западной коалиции, вылетели из Сирии в Ирак. В сторону иракской границы выдвинулась и бронетехника США.