Британская полиция задержала двух подозреваемых в убийстве 39 человек

Полиция Соединенного Королевства задержала еще двоих подозреваемых в убийстве 39 человек, тела которых были найдены в среду в прицепе фуры-рефрижератора в графстве Эссекс. Об этом сообщается на сайте полиции графства.

"38-летний мужчина и 38-летняя женщина из Уоррингтона были арестованы по подозрению в сговоре с целью торговли людьми и по подозрению в непредумышленном убийстве 39 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанных арестовали в Чешире.

Напомним, что 23 октября полиция Эссекса сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе фуры-рефрижератора в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс, что в тридцати километрах от Лондона. Водитель грузовика, 25-летний Мо Робинсон, был задержан по подозрению в убийстве. Как потом сообщили СМИ со ссылкой на источники, все 39 человек, в том числе один подросток, были китайской национальности. В настоящий момент следователи устанавливают личности погибших. В качестве предварительной причины их смерти специалисты называют переохлаждение. Температура внутри фуры, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.