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25.10.2019 03:15
Рубрика: Спорт

"Химки" победили "Баварию" в баскетбольной Евролиге

Текст: Илья Трисвятский
Мужская баскетбольная команда "Химки" (Московская область) в четвертом туре регулярного чемпионата Евролиги одержала гостевую победу над германской "Баварией" (Мюнхен) со счетом 87:74. Это третий подряд успех химчан в противостояниях с зарубежными клубами.
Баскетбольная команда "Химки". Фото: Олег Пекарь/ БК "Химки" Баскетбольная команда "Химки". Фото: Олег Пекарь/ БК "Химки"
Баскетбольная команда "Химки". Фото: Олег Пекарь/ БК "Химки"

Ранее "Химки" оказывались сильнее израильского "Маккаби" Т-А (89:83), испанской "Басконии" (79:76), а свое единственное поражение в турнире потерпели от действующего обладателя трофея ЦСКА (86:99).

Фото: Михаил Синицын
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Поздним вечером четверга в Мюнхене, где на трибунах собралось 4600 болельщиков, наша команда свой основной победный задел организовала в середине игры, когда во второй и третьей четвертях матча взяла верх со счетом 27:18 и 26:18 соответственно. То есть суммарно это "плюс 17" за 20 минут чистого времени.

Лучшими бомбардирами в составе гостей стали безоговорочный лидер БК "Химки" Алексей Швед (19 очков), Энтони Гилл (17), Девин Букер (13) и Янис Тимма (13). Дополнительно отметим еще и девять результативных передач в исполнении Шведа, в итоге отыгравшего чуть более 29 минут чистого времени из 40.

При этом заметим, что командный лазарет "Химок" по-прежнему полон важными исполнителями - Тимофеем Мозговым, Петром Губановым, Егором Вяльцевым, Крисом Крамером, Стефаном Йовичем и Евгением Валиевым. Однако отсутствие столь солидной компании не помешало одержать очередную очень важную победу.

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До отчетного матча "Бавария" считалась самым неудобным соперником "Химок" в еврокубках. Шутка ли, все шесть предыдущих встреч подмосковные баскетболисты мюнхенцам проиграли - четыре матча в Евролиге (сезоны 2015/16 и 2018/19) и два противостояния в Еврокубке (2016/17). И вот наконец-то неприятная серия взаимоотношений оказалась прервана!

Вот по горячим следам комментарий главного тренера БК "Химки" олимпийского чемпиона Сеула-1988 в составе сборной СССР Римаса Куртинайтиса, который был прекрасно осведомлен относительно общей статистики встреч между соперниками:

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- В первой половине сделали 12 потерь, что слишком много для игры такого уровня, но я доволен тем, как ребята на это отреагировали, и поняли: что-то идет не так. Мы контролировали игру, сохраняли концентрацию до самого конца встречи и одержали хорошую победу. Нам помогла не только защита, но и нападение. Мы пошли от атаки, стали забивать и обрели уверенность. Хотя, конечно, следует признать, что и защищались неплохо. Рады еще и потому, что сотворили историю, так как шесть предыдущих матчей "Баварии" мы проиграли. Теперь баланс немного изменился: "1 - 6". Также здорово, что эта победа одержана на выезде.

Лидер БК "Химки" Алексей Швед после гостевой победы явно пребывал в хорошем настроении, что подтверждается его словами, которые цитирует клубная пресс-служба: "Все в команде здорово себя проявили, хорошо защищались. Добавив на несколько минут в третьей четверти, мы добились разницы "плюс 20". Возможно, у "Баварии" был плохой день, хотя все знают, что это хорошая команда. Не думаю, что матч для нас получился легким: оба соперника хотели выиграть, и сражались на уровне".

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Результаты матчей 4-го тура за 24 октября

"Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Химки" (Московская обл., Россия) - 74:87;

"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Панатинаикос" (Афины, Греция) - 79:89;

"Эфес" (Стамбул, Турция) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 76:60;

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Валенсия" (Испания) - 76:63;

"Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Барселона" (Испания) - 65:73.

В турнире лидируют:

"Барселона" (Испания) - 4 победы - 0 поражений, "Химки" (Россия) - 3-1, ЦСКА (Россия) - 3-0, "Эфес" (Турция) - 3-1.

Фото: fiba.com
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25 октября встречаются:

"Альба" (Берлин, Германия) - ЦСКА (Россия);

"Жальгирис" (Каунас, Литва) - АСВЕЛ (Виллербанн, Франция);

"Милан" (Италия) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция);

"Баскония" (Витория, Испания) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция).

Где будем смотреть

25 октября, пятница

"Матч ТВ", "МАТЧ! Игра"

21.25. "Альба" (Германия) - ЦСКА. Евролига. Прямая трансляция.

26 октября, суббота

"МАТЧ! Страна"

14.55. "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - УНИКС (Казань). Единая лига. Прямая трансляция.

27 октября, воскресенье

"Матч ТВ"

14.00. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Единая лига. Прямая трансляция (с получасовым превью).

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