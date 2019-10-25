Лукашенко в Нур-Султане встретился с Назарбаевым

Почетный председатель ЕАЭС и первый глава независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует принять участие в очередном саммите союза, который состоится в Санкт-Петербурге в декабре текущего года. Об этом стало известно входе его встречи с Александром Лукашенко, которая состоялась 25 октября в Нур-Султане, передает пресс-служба белорусского лидера.

Накануне, уточняют местные новостные порталы, Назарбаев вернулся из Японии, где принимал участие в церемонии интронизации императора. Встречу с главой Беларуси, по его словам, он ни в коем случае не хотел отменять. "Нам пристрастия в дружбе менять уже поздно", - с привычной теплотой в голосе подчеркнул политический долгожитель Казахстана. "Мир меняется, вокруг нас все меняется. В этой ситуации сохранить то, что было, очень важно", - акцентировал внимание на приоритетах дружбы казахстанский лидер нации.

Президент Беларуси рассказал визави о состоявшихся переговорах со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, подчеркнув, что стороны договорились по всем вопросам из повестки дня. Нурсултан Назарбаев также считает, что странам надо наращивать сотрудничество и взаимную торговлю. "У нас есть что предложить друг другу", - подчеркнул он.

В конце встречи политики обменялись подарками. Белорусский лидер преподнес Нурсултану Назарбаеву корзину с белорусскими продуктами питания. А первый президент Казахстана подарил главе РБ ханский пояс, кинжал и книгу казахского просветителя Абая Кунанбаева "Слова назидания", а его младшему сыну Николаю - казахский лук и колчан со стрелами.