Минобороны России направило в Сирию еще 300 военных полицейских

Россия перебросила в Сирию еще почти 300 военных полицейских для выполнения спецзадач в 30-километровой зоне на границе с Турцией. Кроме того, в ближайшее время на авиабазу Хмеймим доставят более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".

В сообщении Минобороны отмечается, что в Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций. Они будут оказывать содействие по выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения от границы с Турцией.

Кстати, Соединенные Штаты, которые собирались вывести из Сирии все свои войска, дали задний ход. В арабской республике останутся минимум 500 американских военнослужащих, заявили в Пентагоне. Более того, Вашингтон также планирует отправить в Сирию несколько десятков танков и другой техники, чтобы защищать нефтяные месторождения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.