Около двух тысяч детей пройдут оздоровление за счет бюджета Союзного государства

Многие проблемные вопросы в здравоохранении и образовании, по мнению помощника госсекретаря СГ Евгения Ворсина, уже удалось преодолеть в рамках совместных проектов Союзного государства. Подводя 25 октября итоги реализации приоритетных направлений социальной политики на заседании комиссии Парламентского собрания, он, в частности, сообщил, что около двух тысяч детей и семьсот ветеранов из Беларуси и России пройдут оздоровление в текущем году за счет единого бюджета.

Особое внимание в СГ, по его словам, уделяется развитию телемедицины, созданию единой системы электронного здравоохранения. Это, по мнению специалистов, значительно повышает доступность высокотехнологичной помощи в регионах. Кстати, в РБ уже разрабатывается цифровая платформа, которая позволит обмениваться информацией между профильными учреждениями.

Докладчик обратил внимание и на доступность для молодежи двух стран поступления в вузы. Сегодня, по экспертной оценке, около 10 тысяч белорусских студентов обучаются в университетах России, а полторы тысячи россиян получают специальности в учебных заведениях РБ. В Могилеве, напомнил он, уже открылся Белорусско-российский университет, для которого на бюджетные средства закупается необходимое оборудование. Перспективной, назвал помощник госсекретаря СГ, инициативу подачи совместной заявки Минска и Москвы на проведение крупных международных соревнований, чемпионатов мира.

Ворсин полагает, что достигнутый уровень интеграции в вопросах социальной и молодежной политики, науки, культуры в Союзном государстве в настоящее время достаточно высок. "Созданы благоприятные условия, чтобы обеспечить равные права граждан Беларуси и России. Это положительный результат нашей деятельности", - подчеркнул он.

Правда, к сожалению, констатировал докладчик, до сих пор не удалось заключить межведомственное соглашение по проведению взаимной аккредитации вузов. "Документ разработан, находится в министерствах. Обсуждается порядок его принятия", - пояснил он.

Что касается приоритетных направлений и первоочередных задачи дальнейшего развития СГ, которые рассчитаны на 2018-2022 годы, то в них красной линией проходит необходимость дальнейшей "гармонизации и унификации законодательства, сближения подходов в различных сферах", информирует БЕЛТА.