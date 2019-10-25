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25.10.2019 15:00
Рубрика: Легковые авто

Производитель электрокаров Rivian зарегистрировал товарный знак в России

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

В России подана заявка на регистрацию товарного знака американского производителя электромобилей Rivian, информация об этом содержится в открытой базе Роспатента.

Заявителем указан житель Москвы Минкин Денис Андреевич, зарегистрированный в жилой панельной многоэтажке. Какое отношение господин Минкин имеет к компании Rivian Automotive LLC - неизвестно. К документу прилагается логотип, который графически полностью воспроизводит оригинальный логотип Rivian.

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Rivian Automotive LLC образована как стартап в 2009 году выпускником Массачусетского технологического института (MIT). Компания прославилась проектом электропикапа R1T и кроссовера R1S и сумела привлечь многомиллиардные инвестиции от крупных фондов, а также компании Ford. На сегодня владеет сборочными площадками, инженерными центрами и представительствами в Мичигане, Калифорнии, Иллиноисе и в Великобритании.

В сентябре Rivian заключил долгосрочный контракт с Amazon, по которому до 2030 года построит для Amazon "флотилию" из 100 тысяч доставочных фургонов на электротяге, в том числе на автономном ходу.

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