В Калининграде полицейских уволили после смерти задержанного от ожогов

В Калининграде двое полицейских из ОВД Московского района были уволены из внутренних органов в связи со смертью мужчины в отделении. Задержанный скончался от ожогов из-за разбитого радиатора, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Полицейские уволены за нарушение закона "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", а также целого ряда приказов и нормативов. Еще семеро их руководителей привлечены к административной ответственности.

Напомним, 19 октября в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения доставили 36-летнего мужчину. Ему вменяли мелкое хулиганство.

Мужчину завели в камеру. Там, по данным полиции, мужчина вел себя буйно, в частности, разбил камеру видеонаблюдения и повредил радиатор.

Проверка, проведенная калининградской полицией, показала, что двое сотрудников полиции проявили халатность, в частности, не отследили, что камера разбита, а радиатор сломан. Это привело к фатальным последствиям.

Из батареи полилась кипяток, мужчина получил обширный ожог. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался.

Сейчас обстоятельства этой истории изучает СК по Калининградской области. Уголовное дело возбуждено по статье "халатность".