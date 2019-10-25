Трейлер: фантастический экшн-триллер "Иные" вышел в российский прокат

Состоялась российская премьера нахваливаемого критиками фантастического триллера "Иные", который уже сравнивают с лучшими работами "короля ужасов" Стивена Кинга, обращая внимание на неожиданную развязку. В том смысле, что картина держит за горло до последнего.

Мы уже привыкли к киновселенным, где супергерои используют свои способности для борьбы с преступным миром. Но что будет, если люди увидят в этих талантах не дар, а потенциальную угрозу? Или захотят воспитывать и использовать их как оружие?

"Анормальных" людей начинает преследовать как государство, так и общество, они оказываются вне закона. Одной из жертв таких обстоятельств и становится семилетняя Хлоя, дочь взрослых героев "Иных". Ей строго-настрого запрещено выходить из дома - ведь она обладает невероятным даром подавления и контроля воли людей.

Но в какой-то момент Хлоя это нарушает правило… и с этого всё идет наперекосяк. Принимая зловещий оборот.

Режиссеры и сценаристы - Зак Липовски ("Лепрекон: Начало", "Восставшие мертвецы") и Адам Б. Стейн.

В ролях - Эмиль Хирш ("Однажды в... Голливуде", "В диких условиях"), Брюс Дерн ("Однажды в... Голливуде", "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка"), Грейс Пак (франшиза "Звездный крейсер "Галактика"), Аманда Крю ("Силиконовая долина"), Мишель Харрисон ("Доктор Хаус").