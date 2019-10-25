Украинский чиновник заявил о необходимости транзита российского газа

В 2020 году Россия будет вынуждена прокачивать газ в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) из-за контрактных обязательств "Газпрома". Это утверждает заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

По словам чиновника, в прогнозах Киев якобы учитывает, помимо контрактов "Газпрома", объем газа в своих хранилищах и введение в эксплуатацию трубопроводов в обход страны. Речь идет о, по крайней мере, 50 миллиардах кубометров газа, передает издание "Сегодня.ua".

Напомним, 19 сентября в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Конкретных договоренностей на ней достигнуто не было, но стороны отмечали конструктивный характер консультаций. При этом после переговоров стало понятно, что поставки российского газа транзитом через Украину в Европу по окончании действующего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом", который закончится 31 декабря, продолжатся и после 2019 года. Дата следующей трехсторонней встречи по газу еще обсуждается, один из вариантов - 28 октября.

Между тем Россия пока не получила от Украины официальных уведомлений относительно решения по урегулированию спорных вопросов в газовой сфере. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.