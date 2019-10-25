Вильфанд рассказал о завершении теплой осени

Наступает настоящая осень с температурой, характерной для конца октября. "В течение ближайших нескольких дней обязательно нужно еще наслаждаться теплом, особенно в выходные. В субботу воздух в центральных областях России, в том числе и в столичном регионе, может прогреться до 13-14 градусов. В воскресенье - до 15 градусов. Это удивительная погода для этого времени года",- отметил Вильфанд.

Но понедельник уже станет переходным днем из теплой осени в обычную - с невысокими температурами и частыми осадками. Небольшой дождь начнет моросить уже в воскресенье. И ночью, и днем в понедельник от 7 до 10 градусов тепла. А во вторник ночные температуры уже приблизятся к нулевой отметке. Днем будет от 3 до 5 градусов в Московской области. Это уже нормальная температура для конца октября. Возможно, во вторник появится небольшой снежок. Связана эта смена погоды с тем, что, начиная с понедельника, центральные области, в том числе и Москва, окажутся в тылу циклона. К нам начнет проникать холодный воздух из Арктики.

А вот южная часть европейской территории в начале следующей недели еще будет оставаться в зоне тепла, но с середины недели и там начнется похолодание.