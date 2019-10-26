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Рубрика: В мире

Эрдоган пригрозил курдам новой операцией в случае срыва договоренностей

Текст: Александр Саможнев

Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии при срыве договоренностей об отводе курдских формирований вдоль турецкой границы, сообщает телеканал NTV.

Фото: Александр Коц / "Комсомольская правда"
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По словам Эрдогана, с Россией была достигнута договоренность о создании буферной зоны глубиной 30 километров и протяженностью 340 километров. "Если в течение 150 часов, отведенных на перемирие, территории не будут очищены от террористов, то за этот процесс возьмемся мы", - решительно заявил политик.

Напомним, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега договорились 22 октября в Сочи о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих, а также о прекращении турецкой военной операции "Источник мира". Военные из России должны помочь курдам отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. По этому поводу был подписан соответствующий меморандум. Москва при этом настаивает на сохранении территориальной целостности САР и выводе с территории республики турецких войск. Со своей стороны, Дамаск рассматривает действия Турции на сирийской территории как агрессию.

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