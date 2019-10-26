Грузия потеряла 350 млн долларов после запрета полетов из России

Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 млн долларов после введения Россией в июле текущего года запрета на авиасообщение, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

"После того, как российская сторона запретила осуществление рейсов в июле, за пять месяцев бюджет потерпел ущерб в размере 350 миллионов долларов. Это большие деньги с учетом того, что общие доходы от туризма перевалили за 2 млрд", - заявил Гахария на встрече с жителями края Самегрело - Земо-Сванети. Люди, которые живут от туризма, интересуются, когда нормализуется ситуация.

Напомним, обострение отношений с Грузией произошло после выступлений в Тбилиси националистов против участия российских парламентариев в международной конференции православия.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туроператорам было рекомендовано не продавать путевки в эту страну. Минтранс РФ обсуждает возможность компенсаций авиаперевозчикам за прекращение полетов.