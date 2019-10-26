Новости

"Обвиненная в проституции" актриса "Универа" сделала заявление 22:15
Под Астраханью в ДТП с лошадью погибли три человека 22:08
Грузия потеряла 350 млн долларов после запрета полетов из России 21:24
Задержан пятый человек по делу о 39 погибших в грузовике под Лондоном 21:20
На Ставрополье в ДТП один человек погиб, пятеро пострадали 20:47
Четыре человека погибли в аварии с микроавтобусом в Кировской области 20:24
Посольство РФ в США потребовало прекратить охоту за россиянами 20:01
Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с трехлетней девочкой 19:47
Минпросвещения осудило запрет WhatsApp в самарской школе 19:23
В Удмуртии умерла самая популярная солистка бурановских бабушек 19:06
Сергей Павлович нокаутировал американца Грина на турнире UFC в Сингапуре 18:45
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Сирии 18:32
"Ахмат" не сумел удержать победу в игре с "Арсеналом" 18:30
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области 18:08
Появились первые сведения о четвертом сезоне "Очень странных дел" 17:47
Участник шоу "Голос" объяснил, почему не подал руку Сюткину 17:38
В Риге осквернили памятник воинам-освободителям 17:34
Пропавшим самолетом управлял глава Федерации сверхлегкой авиации Прикамья 17:29
Выбрана победительница конкурса красоты "Мисс Земля-2019" 17:16
Кемпер на базе "Буханки". Крыша из стекловолокна и два дизельных мотора 17:09
В 54 года умер автор песен "Песняров" Олег Молчалин 17:02
В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек 16:50
Американские военные вернулись на северо-восток Сирии 16:29
В Пермском крае пропал частный самолет 15:38
Гитарист Metallica назвал самые недооцененные хорроры в истории 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
26.10.2019 21:24
Рубрика: В мире

Грузия потеряла 350 млн долларов после запрета полетов из России

Текст: Александр Саможнев

Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 млн долларов после введения Россией в июле текущего года запрета на авиасообщение, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

Бурджанадзе: Восстановление авиасообщения с РФ важно для экономики Грузии

"После того, как российская сторона запретила осуществление рейсов в июле, за пять месяцев бюджет потерпел ущерб в размере 350 миллионов долларов. Это большие деньги с учетом того, что общие доходы от туризма перевалили за 2 млрд", - заявил Гахария на встрече с жителями края Самегрело - Земо-Сванети. Люди, которые живут от туризма, интересуются, когда нормализуется ситуация.

Напомним, обострение отношений с Грузией произошло после выступлений в Тбилиси националистов против участия российских парламентариев в международной конференции православия.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туроператорам было рекомендовано не продавать путевки в эту страну. Минтранс РФ обсуждает возможность компенсаций авиаперевозчикам за прекращение полетов.

"Грузинские снайперы" Майдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси
В мире экс-СССР Грузия Отношения России и Грузии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ в США потребовало прекратить охоту за россиянами
Трамп распорядился отменить пошлины на некоторые украинские товары
Орешкин озвучил предел снижения ключевой ставки Центробанка
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии
В Пермском крае пропал частный самолет