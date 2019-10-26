Кемпер на базе "Буханки". Крыша из стекловолокна и два дизельных мотора

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях вспомнил об уникальной версии "Буханки".

Одна из моделей итальянской фирмы Schieppati называлась Adventure Camper. Дом был построен еще в 1980-х годах на базе УАЗ-452 и имел массу интересных доработок. Ключевая особенность кемпера - поднятая на 400 мм крыша из стекловолокна. Благодаря ей общая высота потолка в жилом модуле достигла 1,8 метра, а разворачивающиеся передние кресла и складные пассажирские сиденья позволяли организовать в салоне несколько идеально ровных спальных мест.

Вдобавок к улучшенной тепло- и шумоизоляции салон итальянского кемпера был оснащен всем необходимым оборудованием для дальних путешествий: газовой плитой, раковиной (установлен бак для чистой воды и сбора сточных вод), а также опциональными холодильником и биотуалетом. Помимо родного Ульяновского бензинового мотора, предлагали два дизеля - Peugeot или Fiat.

Напомним, в конце прошлого года УАЗ продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели с индексами 3303, 3741 и 3909 (за этими цифрами скрываются "Головастики" и "Буханки"). Документ будет действовать по 29 декабря 2021 года.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

"Буханка" комплектуется четырехцилиндровым двигателем рабочим объемом 2.7 литра мощностью 112 л. с. (198 Нм). Коробка передач - пятиступенчатая механика. Подключаемый полный привод с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Не так давно УАЗ вспоминал об экспортной "Буханке", которая не пошла в серию. Концепт отличался полностью измененным кузовом с большой площадью остекления, переработанной панелью приборов и маршруточной компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.