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06.10.2019 09:00
Рубрика: Российский автопром

Единственная в своем роде. Экспортная "Буханка", которая не пошла в серию

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Наступили выходные, а это значит, что Ульяновский автомобильный завод вновь готов рассказать о своих забытых моделях. На этот раз компания вспоминала о концептуальной "Буханке", которая была построена в единственном экземпляре на стыке 2005-2006 годов.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Почему у Ravon мало шансов на российском рынке

Машина задумывалась как экспортный вариант модели для рынков Ближнего Востока. Однако до полноценной реализации проекта дело так и не дошло.

Концепт отличался полностью измененным кузовом с большой площадью остекления, переработанной панелью приборов и маршруточной компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху. В техническом плане же ничего менять не стали (у машины был двигатель УМЗ-421 и полный привод с подключаемым передним мостом).

Фото: Пресс-служба УАЗа.

С 2006 года микроавтобус использовался как служебный автомобиль - на нем перевозили сотрудников завода до тех пор, пока предприятие не продало его в частные руки в 2014 году.

На прошлой неделе УАЗ вспомнил об армейском автомобиле-амфибии для погранвойск УАЗ-39071, а еще раньше рассказал об уникальном внедорожнике УАЗ 3171. Машине не повезло пойти в серию: сначала из-за различных бюрократических проволочек, а затем - в силу тяжелого положения дел в стране.

Фото: iStock
Как обманывают при покупке авто: "серые" схемы официальных дилеров

Напомним, 1 октября УАЗ начал продажи "Патриота" с "автоматом". Автомобиль доступен в четырех комплектациях - "Оптимум", "Премиум", "Статус" и Edition I - по цене от 1 034 000 рублей.

Корреспондент "РГ" одним из первых опробовал внедорожник для "города". Одни из главных выводов, которые он сделал: машина стала тише, меньше вибрирует и, безусловно, удобнее в использовании в городских условиях.

Впрочем, еще до старта продаж "Патриота" с АКП у автомобиля начались серьезные проблемы. Как сообщалось, вкладыши коленчатого вала мотора ZMZ Pro проворачивало.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
#УАЗ