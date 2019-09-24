УАЗ "Патриот" с "автоматом": серьезные проблемы начались до старта продаж

УАЗ отзовёт "Патриоты" с автоматической коробкой передач, об этом сообщает Auto.mail.ru со ссылкой на анонимные источники на заводе. Проблема заключается в том, что вкладыши коленчатого вала мотора ZMZ Pro проворачивает. Отзыв затронет все "Патриоты" с АКП: те, что были отгружены дилерам, и те, которые находятся в пресс-парках.

"Это не отзыв. Первая партия, поступившая к дилерам, предназначалась не для продажи, а для статических презентаций и обучения по сервисному обслуживанию. После чего они должны вернуться на завод для замены прошивок и других технических работ. Подчеркну, что старта продаж ещё не было. Товарные автомобили поступят к дилерам без каких-либо дефектов в октябре", - цитирует сайт представителя Ульяновского автозавода.

Напомним, что под АКП двигатель ZMZ Pro был модернизирован, и цена проекта составляла 100 миллионов рублей. Технические характеристики такого мотора не отличаются от показателей дореформенного: 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента. В пару к двигателю был выбран 6-ступенчатый гидротрансформаторный "автомат" Punch Powerglide 6L50, поставки которого осуществляются с предприятия в городе Страсбург.

Прайс на внедорожник с автоматической коробкой передач УАЗ огласил в конце августа: новинка будет предложена по цене от 1 034 000 рублей.