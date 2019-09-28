Автомобиль-амфибия "Баклан": УАЗ напомнил об очередной забытой модели

Ульяновский автомобиль завод продолжает вспоминать о своих забытых моделях. На этот раз в соцсетях российская компания рассказала об армейском автомобиле-амфибии для погранвойск УАЗ-39071.

Внешне "Баклан" легко опознать по наличию креплений для шести пар лыж над брезентовым тентом и двум высоким антеннам. Одна из них закреплена на рамке ветрового стекла (радиостанция "Айва-А"), а вторая - на заднем борту.

В штатное оснащение машины вошли крепления для перевозки ручного пулемета Калашникова, двух автоматов АК-47 и бинокля ночного видения.

На этой неделе мы довольно много писали об УАЗе. Во вторник стало известно, что компания отзовёт "Патриоты" с автоматической коробкой передач. Проблема заключалась в том, что вкладыши коленчатого вала мотора ZMZ Pro проворачивает. Отзыв затронул все "Патриоты" с АКП: те, что были отгружены дилерам, и те, которые находятся в пресс-парках.

Также появилась информация, что УАЗ сертифицировал "Патриот" в двух новых модификаций, предназначенных для поставки по государственному оборонному заказу. В качестве коробки передач указана только 5-ступенчатая "механика", версий с "автоматом" нет.

Кроме того, Ульяновский автозавод приступил к пилотному тестированию автомобилей с технологией Connected car. Она включает встроенные телематические функции и онлайн-сервисы, а также мобильное приложение.