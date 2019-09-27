УАЗ "Патриот" для армии не получил "автомата"

УАЗ сертифицировал "Патриот" в двух новых модификаций, предназначенных для поставки по государственному оборонному заказу.

Модификация 3163-103-61 - автомобиль общетранспортного назначения для обеспечения повседневной деятельности войск, выполнения задач в пределах своей грузоподъемности при передвижении по всем видам дорог. Вторая - 3163-103-62 - автомобиль дорожнопатрульной службы военной автомобильной инспекции для обеспечения деятельности военной автомобильной инспекции.

Двигатель не отличается от того, каким комплектуют "гражданские" версии - 150-сильный бензиновый ЗМЗ-40906 объёмом 2.7 литра. В качестве коробки передач указана 5-ступенчатая "механика", проблемных версий с "автоматом" нет.

Военные "Патриоты" отличаются по технически допустимым пределам нагрузки на каждую из осей и увеличенной технически допустимой массой транспортного средства. По обеим параметрам прибавка составляет 200 кг. Этого удалось добиться благодаря установке гидропневматических амортизаторов телескопического типа двухстороннего действия. Напомним, обычные "Патриоты" оснащены гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами.

Напомним, до конца 2019 года УАЗ планирует выпустить "Патриот" с телематическим комплексом, который позволит через мобильное приложение узнавать о техническом состоянии автомобиля, стиле вождения, осуществлять дистанционный запуск двигателя и настройку климат-системы.