УАЗ выпустит "умные" внедорожники

Ульяновский автозавод приступил к пилотному тестированию автомобилей с технологией Connected car. Она включает встроенные телематические функции и онлайн-сервисы, а также мобильное приложение.

С его помощью водитель сможет получать информацию о состоянии всех систем и данные о техническом состоянии внедорожника, его местоположении, уровне топлива в баке и стиле вождения в режиме реального времени, дистанционно запускать или глушить двигатель.

Как уточнили в пресс-службе УАЗа, новая технология разработана партнером "Соллерс" - компанией C-Cars. Сбор и обмен данными "умного" автомобиля обеспечивается телекоммуникационным модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Он интегрирован в CAN-шину внедорожника.

- В партнерстве с C-Cars мы планируем внедрить решения не только для частных автовладельцев, но и для сектора B2B - например, владельцев автопарков. Функционал платформы позволит интегрировать "умные" грузовики УАЗ "Профи" в различные экосистемы онлайн-сервисов, передавать информацию о состоянии автомобилей дилерам, управлять работой автопарка через собственный web-портал. Это сократит издержки на эксплуатацию транспортных средств, минимизирует простои и повысит эффективность бизнес-процессов, - отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО "УАЗ" Сергей Травкин.

К слову, Connected car будет работать не только с новыми УАЗами, но и с теми, которые сошли с конвейера ранее и не были подключены к платформе.

Первым автомобилем, который получил технологию Connected car, стал УАЗ "Патриот". Автомобиль участвовал в пробеге по России в июле-августе. Тестовые испытания connectivity-платформы и ее функционала проходили вместе с заключительным этапом тестирования "Патриота" с АКП.

В серию "умные" внедорожники на УАЗе запустят в четвертом квартале нынешнего года.

Ранее УАЗ назвал цены на "Патриот" с "автоматом". Также стало известно, что предприятие отзовет внедорожники с АКП из-за проблем во вкладышами коленчатого вала мотора ZMZ Pro.