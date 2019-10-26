Почти 10 тысяч сторонников Греты Тунберг вышли на митинг в Ванкувере

Почти 10 тысяч человек пришли поддержать шведскую активистку Грету Тунберг, организовавшей экологическую демонстрацию в канадском Ванкувере.

Участники акции потребовали от властей делать больше для борьбы с изменениями климата. Большая часть присутствующих на митинге - это молодежь. "Мы - волна перемен, и нас не остановить, если мы будем все вместе", - цитирует ТАСС Тунберг.

А вот жители Эдмонтона, многие из которых работают в нефтегазовой отрасли, считают приехавшую из Швеции 16-летнюю девочку провокатором.

Грета Тунберг стала широко известна после эмоционального выступления в ООН конце сентября.