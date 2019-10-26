Путин рассказал Макрону о переговорах с Эрдоганом в Сочи

Президент России по телефону, как и было решено предварительно, подробно информировал президента Франции о содержании российско-турецких переговоров в Сочи.

Подчеркнуто, что решения, зафиксированные в меморандуме, учитывают интересы всех сторон, способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Эммануэль Макрон положительно оценил договоренности России и Турции. Оба лидера считают, что предусмотренные в документе меры - хорошая основа для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса.

"Выражена надежда, что намеченное на 30 октября в Женеве первое заседание Конституционного комитета пройдет в конструктивном ключе и будет результативным", - отметили в Кремле.

Владимир Путин рассказал об итогах саммита Россия - Африка, который также прошел в Сочи, отметив, что участники настроены на укрепление многопланового сотрудничества на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе.

Затрагивались также вопросы двусторонней повестки. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.