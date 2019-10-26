Следственный комитет назвал имя солдата, расстрелявшего сослуживцев

В Следственном комитете назвали имя солдата, стрелявшего в своих сослуживцев в Забайкальском крае: рядовой Рамиль Шамсутдинов.

"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Дровянинскому гарнизону по факту убийства, совершенного военнослужащим по призыву войсковой части 54160 рядовым Рамилем Шамсутдиновым, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), - говорится в сообщении Следственного комитета. - По данным следствия, Шамсутдинов в 18 часов 15 минут расстрелял военнослужащих войсковой части 54160, из которых 2 офицера и 6 сослуживцев погибли, еще 2 находятся в тяжелом состоянии".

Согласно открытым данным, часть, в которой случилась трагедия, находится в ЗАТО Горный Забайкальского края. Это закрытый город, в советское время существование таких городов было государственной тайной. До 1996 года он назывался Чита-46. Как сообщается на официальных ресурсах, поселок был создан "для решения стратегических задач в интересах обороны государства", и большинство местных жителей либо служит, либо так или иначе работает на военное ведомство. Сама же часть, где служил рядовой Шамсутдинов, опять же согласно открытым данным, подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны РФ. Данное управление отвечает за ядерно-техническое обеспечение. Это объясняет, почему в числе тех, кто немедленно выехал на место трагедии, были прокуроры РВСН.

На данный момент из всех, попавших в СМИ подробностей, складывается такая картина: рядовой Шамсутдинов при смене караула навел оружие на сослуживцев и расстрелял двух офицеров, капитана и лейтенанта. Затем стал стрелять по солдатам, которым предварительно приказал лечь на пол. В итоге были убиты восемь человек, в том числе два офицера, пять солдат срочной службы, один контрактник. Еще двое военнослужащих были ранены. Затем рядовой сдался и был задержан. Раненые оперативно доставлены в военный госпиталь, где им оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Как сообщается, их жизни ничего не угрожает.

Собеседник агентства "Интерфакс" в следствии сообщил, что Рамиля Шамсутдинова отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В свою очередь, в военном ведомство рассказывают, что по предварительной версии у солдата случился нервный срыв.

"По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", - сказали "Интерфаксу" в военном ведомстве.

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщает российское военное ведомство.

Военные прокуроры также вылетели в Забайкалье для проведения проверки в воинской части. "На месте будут выяснены обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению этого особо тяжкого преступления. Также будет проверена организация несения караульной службы", - сообщили агентству в Главной военной прокуратуре. В надзорном ведомстве уточнили, что в Забайкальский край вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН.

По данным СМИ, Рамиль Шамсутдинов был призван на службу в июле текущего года из Тюменской области. Ему 20 лет.

Одноклассница подозреваемого Наталия Мухина рассказала РИА Новости о его учебе в школе. По словам Мухиной, детство Шамсутдинова прошло в селе Вагай Тюменской области.

"Это мой одноклассник, мы учились в школе в Вагае девять лет, он окончил девять классов. В школе был весельчак, учился хорошо, ни с кем не конфликтовал, учителя его любили. Увлекался спортом - футболом, волейболом, баскетболом... Когда прочитала все это, то была в полном шоке, я не верю, что он мог такое сделать", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь ТАСС дополняет, что Рамиль Шамсутдинов вырос в семье сотрудников МВД. Об этом агентству сообщила управляющая делами администрации Вагайского муниципального района Елена Шаргина. "Рамиль Шамсутдинов, уроженец нашего села, мой сын с ним учился в одном классе. Парень из хорошей воспитанной семьи, сам общительный, заботливый и внимательный. По словам сына, у него два старших брата, оба служат в полиции. Отец пенсионер, также по линии МВД", - сказала Елена Шаргина.

По данным некоторых СМИ, правоохранители уже пообщались с отцом задержанного солдата. По словам мужчины, сын собирался после срочной службы остаться служить по контракту, и даже просил выслать какие-то документы. Отцу сын не жаловался ни на кого, и ни на что в части, сообщают источники СМИ. Сам отец не верит, что сын способен совершить такой ужасный поступок.

По некоторым другим данным, озвучиваемым СМИ, у солдата складывались непростые отношения с сослуживцами. Эксперты не исключают, что рядовой мог стать жертвой издевательств. В любом случае, полную картину событий должно установить сначала следствие, а затем суд.