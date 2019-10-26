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26.10.2019 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Следственный комитет России опубликовал видео с места страшной аварии в Алтайском крае, в результате которой погибли восемь человек.

На кадрах видно, что у автомобилей смяты передние части, вдоль обочины валяются отлетевшие детали автомобилей.

Фото: МЧС России/ТАСС
Число погибших в ДТП на Алтае выросло до восьми

Напомним, авария произошла утром. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. В автобусе на фестиваль ехала фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково.

По предварительным данным следствия, водителя Nissan дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения - в 2017 и 2018 годах. Управлять данным автомобилем он не имел права и не был внесен в страховой полис ОСАГО. А у водителя Fiat, по данным Ространснадзора, не было лицензии на перевозку. Ведомство начало проверку.

После трагедии были возбуждены два уголовных дела - об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения.

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