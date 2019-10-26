В Алтайском крае объявили траур по погибшим в крупном ДТП

В Алейском районе Алтайского края 28 октября объявлено днем траура после крупного ДТП с восемью жертвами: утром на трассе произошло лобовое столкновение частного микроавтобуса и минивэна.

Как сообщил зампредседателя правительства края Игорь Степаненко, расходы по организации похорон возьмут на себя органы местного самоуправления и соцзащиты региона. По данным регионального СК, в автобусе на фестиваль ехала фольклорная группа "Сударушки".

Всего в столкнувшихся транспортных средствах находилось 16 человек. Восемь пострадавших госпитализированы, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД - предварительно, виновником стал водитель минивэна Nissan, выехавший на встречную полосу. В районе аварии введен режим ЧС.