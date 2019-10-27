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27.10.2019 09:15
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассекретил эксклюзивную Lada Vesta с вариатором

Текст: Валерий Карташов

26 октября в рамках региональной конференции дилеров бренда Lada АвтоВАЗ продемонстрировал Lada Vesta с вариатором в комплектации Exclusive. Краткий видеоролик с новинкой опубликовал ресурс Biznes Lada, при этом сообщив, что продажи модели стартуют "в ближайшее время".

Lada Vesta AT Exclusive получила бесступенчатую автоматическую трансмиссию Jatco JF015E и двигатель Renault H4Mk объёмом 1,6-литра мощностью 113 л.с. (152 Нм). Идентичный тандем мотора и коробки с июля нынешнего года ставится на Lada Xray Cross.

Фото: Скриншот с видео
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Главным внешним отличием модели является новый сине-голубой цвет "Дайвинг" и боковые зеркала аэродинамической формы с электроприводом складывания. Также на пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики, имеется усиленная тонировка задних стекол, установлены антенна "акулий плавник", бескаркасные "дворники", спойлер на крышке багажника, хромированная насадка выхлопной трубы и оригинальные двухцветные литые диски.

Интерьер вместо селектора механической коробки получил соответствующую кулису вариатора, которая исполнена из пластика, в верхней части имеется глянцевая вставка, в середине - обруч с отделкой "под алюминий". Слева от "кочерги" размещены крупные подсвечиваемые буквы с обозначением режимов движения.

Помимо этого, салон выделяется комбинированными сиденьями из кожи и ткани с новым рисунком, накладками на педалях и порогах, в задний диван встроен подлокотник с подстаканниками, кожаное рулевое колесо теперь оснащено кнопкой обогрева, подстаканники на центральном тоннеле стали более глубокими, стойки и потолок окрашен в черный цвет, стеклоподъемники обзавелись функцией автоматического доводчика.

Фото: Пресс-служба Haval
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По нашим данным, продажи Lada Vesta АТ стартуют уже в следующем месяце. Вариатор будет доступен как на обычных седанах и универсалах Vesta, так и на их "вседорожных" версиях Cross.

Цены объявят ближе к началу продаж. На сегодняшний день стоимость обычного седана Vesta начинается с отметки в 606 000 рублей, Vesta Exclusive 1.8 МТ стоит 856 000 рублей. Очевидно, что доплатить за вариатор, как и в случае с Xray Cross, придётся 50 000 рублей. Выходит, что со всеми нововведениями ценник "автоматической" Lada Vesta в кузове седан и комплектации Exclusive составит около 906 000 рублей.

Напомним, во втором полугодии 2020 года выйдет Lada Vesta Facelift. Рестайлинговая модель получит "свежий" дизайн экстерьера и абсолютно оригинальный салон.

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#Lada